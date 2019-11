Im UK-"Dschungelcamp" Kendall Jenner unterstützt Caitlyn Jenner

Reality-TV-Star Caitlyn Jenner (70, "Keeping Up With the Kardashians") kämpft sich aktuell durch die britische "Dschungelcamp"-Variante "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!". Öffentliche Unterstützung postet nun Tochter Kendall Jenner (24): "Immer für dich da. Stärkster Mensch der Welt", schreibt sie liebevoll in einer Instagram-Story. Und dann richtet sich das US-Model noch an diejenigen ihrer Follower, die einen solchen Post vorab offenbar vermisst hatten: "Nur weil ich nicht poste, bedeutet es nicht, dass ich nicht unterstütze. Ich liebe meinen Vater! Beruhigt euch", schreibt Jenner weiter.