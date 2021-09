Im Supermarkt verboten Diese Regeln beim Einkauf überraschen

Man darf sein Kleingeld nicht massenhaft zum Bezahlen verwenden. Nun wird es schon etwas kurioser. Es gibt ein Mengenlimit an Kleingeld, mit dem man bezahlen darf. Die Kassiererin oder der Kassierer müssen nicht mehr als 50 Münzen annehmen.

Man darf kein Geld behalten, dass man auf dem Boden findet. Münzen und Scheine, die man im Supermarkt findet, gelten als Besitz des Supermarktes. Man muss diese dem Betreiber aushändigen. Das gilt dann also auch für den berühmten „Glückscent“.

Man darf den Einkaufswagen nicht mitnehmen. Das überrascht dann doch auf den ersten Blick. Der Einkaufswagen wird von manchen Käufern auch weit außerhalb des Markts als praktisches Transportmittel genutzt. Also genauer gesagt: Man darf den Einkaufswagen nicht vom Marktgelände entfernen. Da spielt es auch keine Rolle, ob man den Wagen wieder zurückbringt.

Man darf Waren nicht in der eigenen Tasche zur Kasse tragen. Wer plant, nur wenig einzukaufen, nimmt sich öfter mal keinen Einkaufswagen. Aber die eigene Tasche ist verboten. Die Unklarheit für den Betreiber ist hier der ausschlaggebende Punkt. Trägt man die Waren in der eigenen Tasche, so heißt es, ist es für den Betreiber nicht klar, ob man die Produkte an der Kasse auch wirklich bezahlen wird.