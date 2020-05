Im Straßenverkehr in Bietigheim Motorradfahrer mit Pistole bedroht

Ein 62-jähriger Motorradfahrer war nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aus Richtung Ellental kommend auf der Auwiesenbrücke in Richtung Stuttgarter Straße/B27 unterwegs und hielt zusammen mit dem Fahrer eines weißen SUV an der dortigen Ampel an. Beide bogen nach links Richtung Besigheim/Ingersheim ab - und zur selben Zeit fuhr der Fahrer eines silbernen Kleinwagens aus Richtung Bahnhof kommend in den Kreuzungsbereich ein und bog dann rechts in die Großingersheimer Straße Richtung Ingersheim ab.