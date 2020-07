Im Regierungsbezirk Stuttgart Millionen Jodtabletten werden verteilt

Marbach/Stuttgart - Seit Anfang des Jahres 2020 läuft der Beschaffungsprozess des Bundes für neue Jodtabletten, um die vorhandenen Bestände zu erneuern. Für den Regierungsbezirk Stuttgart sind rund 12,9 Millionen Jodtabletten vorgesehen, die anhand der Bevölkerungszahlen an die Stadt- und Landkreise verteilt werden. Dies hat das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart am Freitag in einem Pressetext bekannt gegeben.