Im Pleidelsheimer Gemeinderat gibt es geteilte Meinungen „Seebrücken“-Antrag sorgt für Diskussionen

Die Brandrede von Faaß schmeckte nicht jedem. So unter anderem CDU-Rat Frank Breuer. „Wenn jetzt das Menschliche ins Spiel kommt, dann finde ich das ein bisschen übertrieben. Laut Antrag ist nicht abzuschätzen, was da für Kosten auf uns zukommen. Man verpflichtet sich damit, komplett alles abzudecken. Das können wir uns im Vergleich zu anderen Kommunen nicht leisten. Wir können nicht unbegrenzt Geld in ein Projekt stecken. Das ist eine europäische Angelegenheit“, sagte er. Christel Staudenmaier von der WIR-Fraktion konnte die Argumentation von Breuer, aber auch die von Faaß verstehen. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass man sich zu einer Sache entschließt, bei der man überhaupt nicht weiß, wie sie am Ende aussieht. Es muss ja auch funktionieren. Wir können ja nicht sagen, wir nehmen Leute auf und wissen später gar nicht, wie wir es handeln.“ Sie fand, das Ganze müsse eher wie eine Art Petition laufen. Eine, bei der sich Städte und Gemeinden dann über den Gemeindetag oder Städtetag an die Bundesregierung oder an die europäischen Gremien wenden. „Ich habe ein Problem damit zu sagen, dass ist jetzt unsere Aufgabe als Pleidelsheim“, gab sie zu.