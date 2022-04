Panzermuseum von Munster Neue Hoffnung mit alten Panzern

Selbst 50 Panzer machen einen Unterschied aus

Aber auch er hält in der jetzigen Kriegslage Panzerlieferungen an die Ukraine für angezeigt: „Ein Panzer ist besser als kein Panzer. In diesen Tagen und Wochen kann es für den Widerstand der Ukrainer einen großen Unterschied ausmachen, ob sie 50 oder 100 Panzer mehr einsetzen können – da ist es egal, ob das Material nun genau so veraltet ist wie der T-72.“ Auch Lieferungen gebrauchter Leopard 1, so Raths, könnten sinnvoll sein. Sie könnten als Einzelpanzer zur Flanken- oder Räumesicherung eingesetzt werden, „wenn dort keine feindlichen Panzer oder Panzerabwehrwaffen sind“. Vom Museum ist die Panzertruppenschule einen Steinwurf entfernt. Man kennt sich in Munster, dem viertgrößten Standort der Bundeswehr, tauscht sich aus, und Raths erlaubt sich daher die Aussage, dass für Ukrainer die Bedienung eines Leopard 1 in einem Crashkurs „in wenigen Wochen“ zu erlernen sei. Das heiße nicht, dass man dann annähernd das volle Potenzial des Panzers nutzen könne.