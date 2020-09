Im Oktober O2 startet 5G-Netz in fünf deutschen Großstädten

München - Gut 15 Monate nach der Versteigerung der 5G-Funkfrequenzen in Deutschland steigt auch der Anbieter Telefónica mit seiner Marke O2 in die fünfte Mobilfunkgeneration ein. Am 3. Oktober startet O2 das 5G-Netz in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln, wie das Unternehmen mitteilte.