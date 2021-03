Wie die Polizei mitteilt, ist eine seit Dienstagabend vermisste, 82 Jahre alte Ludwigsburgerin am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr tot im Neckar bei Alt-Hoheneck aufgefunden worden. Angehörige hätten zuvor den Pkw der Vermissten am Neckarufer entdeckt. Daraufhin leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein, an denen neben mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber über 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg mit neun Fahrzeugen und zwei Booten beteiligt waren. Auch der DLRG-Ortsverband Ludwigsburg war mit 25 Mitgliedern, darunter fünf Tauchern, ebenso im Einsatz wie Mantrailer-Staffeln des DRK und des Malteser-Hilfsdienstes. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich laut Polizei nicht ergeben.