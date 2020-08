Im Murrer Ortskern Historische Häuser im neuen Glanz

Unweit vom alten Pfarrhaus steht an diesem Vormittag die Besichtigung des zweiten Kulturdenkmales an. Es ist das frei stehende Haus an der Kirchgasse 12. Wer von der Murrbrücke in Richtung Kirche geht, erkennt es sofort. „Wir sehen immer wieder, wie die Leute stehen bleiben und es anschauen“, freut sich Katrin Evers, die mit ihrem Mann Mathies das alte Bauernhaus 2019 erwarb. „Wir haben dann gleich losgelegt“, erzählt die zweifache Mutter. Die Sanierung ging flott voran, weil Ehemann Mathies in einem Stuttgarter Büro für Bauphysik arbeitet und vom Fach ist. Seit Juni leben die beiden Eheleute mit Sohn Lenni und Tochter Lara in dem historischen Haus, das bisher auf das Jahr 1634 datiert wurde, aber wohl noch älter ist, wie die neuen Eigentümer herausgefunden haben.

Bei der Hausführung gibt es dann auch viel zu erzählen über die Entdeckungen, die während der Sanierung gemacht wurden. Etwa der Sandstein, der hinter einem Putz versteckt lag und jetzt ein Fenster einfasst. Oder eine alte Pferdetüre, die vor einem Glasfenster am Eingangsbereich hängt und jederzeit geöffnet werden kann, um Licht hereinzulassen. Es sind diese Details, die Mathies Evers herausfordern. „Wir brauchten aber auch starke Nerven“, sagt er im Rückblick, denn einige Materialien, wie etwa die Fliesen aus dem coronageschüttelten Italien, kamen in letzter Minute. „Das Bad war erst einen Tag vor dem Einzug fertig“, blickt Katrin Evers auf die aufregenden Monate bis zum Einzug zurück. Das Haus war lange Zeit als Gerippe eingepackt. „Wir galten schon als Christo von Murr“, scherzt ihr Mann Mathies im Rückblick.

Gelohnt hat sich die Mühe alle Male. Denn die Evers genießen es, dass sie auf die große Kastanie direkt neben dem Haus und die nahe Kirche blicken können. Im Innern haben sie viele Ideen verwirklicht – und konnten die historische Bausubstanz des Gebäudes erhalten. Allein zwei Drittel der Balken mussten die Evers aber auswechseln. „Da ist zum Teil in den 1970er oder 1980er-Jahren Fichtenholz zum Ausbessern von Schäden verwendet worden – das haben wir gegen Eiche ausgetauscht.“ Mathies Evers kostete das langwierige Abschmirgeln der Balken viel Schweiß. Knifflig waren auch die Probleme, die mit der Treppe im Eingang und dem Gefälle im Hausinnern zu tun hatten. Doch auch dafür gab es Lösungen.

Der Bürgermeister Torsten Bartzsch weiß den Fleiß zu schätzen. Er hatte die Projekte im Vorjahr beim Tag der Städtebauförderung vorgestellt. Im September möchte er die beiden Häuser bei einem Tag der offenen Tür wieder zeigen.