Murr - Ein Einbruch hat sich im Murrer Gewerbegebiet Im Langen Feld ereignet. Der Täter drang in der Zeit zwischen Donnerstag 22 Uhr und Freitag 7.45 Uhr in einen Imbiss in der Straße Im Langen Feld ein. Er entwendete wenige Euro Bargeld und einige Dosen eines Energy-Drinks. Zudem verursachte er einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Steinheim, Telefon 071 44 / 82 30 60, entgegen.