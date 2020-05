Im Murrer Gewerbegebiet Fastfood-Müll immer noch ein Ärgernis

Die Aufregung um Essensreste und anderen Unrat auf den betroffenen Straßen kann der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch gut verstehen. „Niemand möchte das, aber es sind in der Regel nur einige schwarze Schafe unter den Kunden.“ Dem Wunsch von Karl H.C. Fischer und dessen Nachfolger als Geschäftsführer der benachbarten Firma sei die Gemeinde inzwischen nachgekommen und habe in Absprache mit dem Unternehmen sowie Burger King noch zwei weitere Abfalleimer nach einem ersten neuen Behälter an der Grundstücksgrenze platziert. Zwar habe es seit der Ansiedlung der zweiten Fastfood-Filiale neben einer Tankstelle sicherlich eine Zunahme an Drive-in-Kunden und Abfall gegeben, doch höre er sonst keine Beschwerden aus der Bevölkerung mehr, erklärt der Bürgermeister. Dass man nicht die blauen Säcke geleert habe, die von Anwohnern aufgehängt wurden, habe an fehlender Absprache gelegen. „Die blauen Säcke sind ohne unser Wissen an Privatzäune aufgehängt worden – da gilt dann wie bei der Räum- und Streupflicht, dass die Haushalte für die Entsorgung zuständig sind.“