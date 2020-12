Im Kreis Ludwigsburg Kinderporno-Verdacht bei Erzieher

Am Freitag wurde der Tatverdächtige aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.