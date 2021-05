Im Landkreis Ludwigsburg Inzidenz steigt auf 101,4!

Die festgelegte Grenze von 100 wird damit wieder überschritten. Was bedeutet, dass die Bundesnotbremse doch noch länger gültig bleibt - bis der Wert dann an fünf Werktagen in Folge unterhalb von 100 liegt. Sollte der morgige Samstag Tag eins sein, hätte man die fünf Tage wegen des langen Pfingstwochenendes erst am kommenden Freitag zusammen. Die Öffnung wäre dann am übernächsten Tag möglich. Sprich, am Sonntag, 30. Mai.