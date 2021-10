Im Kreis Ludwigsburg Kommunen erstellen Krisenpläne

Auch in anderen Kommunen des Landkreises gewinnt das Thema an Bedeutung. Die Stadt Marbach hat eine neue 50-Prozent-Stelle ausgeschrieben, berichtet Bürgermeister Jan Trost. „Die neue Person soll dann für alle möglichen Katastrophensituationen vom Blackout, Tornado, Starkregen und mehr Lösungen erarbeiten.“

Die Bürger sollten Warn-Apps auf ihr Smartphone laden

Trosts Kollege Thomas Winterhalter in Steinheim sieht zusätzlich Bedarf in der Aufklärung über die Warn-Apps, die Bedeutung der Sirenenalarme und bei der tatsächlichen Einübung der Krisenszenarien. „Manche Länder schicken SMS-Warnungen an alle Handys – bei uns muss man selbst aktiv werden und Warn-Apps wie Nina auf sein Smartphone laden.“ Das sollte bekannter werden.