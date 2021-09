Im Kino: „Dune“ „Game of Thrones“ im Weltall

Ein Zukunftsuniversum jenseits von „Star Wars“ und „Star Trek“

In Monumentalfilm-Ästhetik hat Villeneuve ein bildmächtiges Zukunftsuniversum jenseits von „Star Wars“ und „Star Trek“ erschaffen, wie man es nicht oft zu sehen bekommt. Riesige Raumschiffe setzen die Zehen ihrer metallenen Füße auf Steinquader-Flächen, libellenartige Fluggeräte schwirren umher, antik anmutende Krieger marschieren mit Hightech-Rüstungen auf, Aberglaube und schwarze Magie nehmen in schwarz verschleierten Frauen Gestalt an. Die fremdartig anmutenden Fremen, deren Augen das Spice strahlend blau macht, überleben in der Wüste nur dank überlieferter Strategien – und einmal blicken die Zuschauer direkt in den kreisförmig mit Zähnen besetzten Schlund eines gigantischen Sandmonsters.

Natürlich hilft es Villeneuve, dass komplexe Serien wie „Breaking Bad“, „Game of Thrones“ und „The Expanse“ das Publikum auf nie dagewesene Weise geschult haben – ausgerechnet David Lynch hat dafür 1990 mit seiner Mystery-Serie „Twin Peaks“ den Grundstein gelegt. Die bösen Intrigen, das mörderische Schlachten und Auslöschen ganzer Dynastien mit Klingen und Drohnen, die schwarze Magie, all das erinnert an „Game of Thrones“, obwohl es ja eigentlich andersherum ist: Der erste Teil von George R. R. Martins zugrunde liegender „Eis und Feuer“-Romanreihe erschien erst 1996, gut 30 Jahre nach Herberts erstem Buch.

Die Wüste ist das Ergebnis einer Klimakatastrophe

Was beide unterscheidet, ist der Gegenwartsbezug, „Dune“ geht über menschliche Bosheit weit hinaus: Villeneuve zeigt das Wüten von Kolonialmächten, die Mühen oft vergeblicher Diplomatie, die zerstörerische Logik des Krieges, aus der Not geborene feministische Strategien und eine Klimakatastrophe: Arrakis könnte ein fruchtbarer Planet sein, doch nur im Wüstensand gedeiht die Droge. Alles schreit nach Revolution – und das ist der Cliffhanger.

Villeneuve hat erklärt, der Stoff sei zu komplex, um mehr als die erste Hälfte in einem Film zu erzählen. Das Studio Warner Bros. aber hat die Mittel für eine Fortsetzung bislang nicht bewilligt. Es wäre ein Jammer, wenn es dazu nicht käme – denn dann dürfte das Publikum nicht erleben, wie Zendaya („Euphoria“) als trotzige junge Fremen-Kämpferin Chani dem frisch zum Helden gereiften Paul hilft, die Welt zu retten.

„Dune“, USA 2021. Regie: Denis Villeneuve. Mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson. 156 Minuten. Ab 12.

Die „Dune“-Historie

Roman

Frank Herberts „Dune“ erschien 1965, bis 1985 schrieb er fünf Fortsetzungen.

Filme

Der Regisseur Alejandro Jodorowsky scheiterte in den 70ern nach dreijähriger Entwicklung. David Lynchs Hollywood-Film (1984) floppte. Er hatte nicht den „final cut“ und klagte später, das Studio habe den Film zusammengeschnitten und dabei seine künstlerische Vision zerstört. 2000 erschien beim US-Kabelsender Sci-Fi Channel eine Miniserie, die 2003 fortgesetzt wurde.