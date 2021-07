Im Katastrophenfall Das sollte in das Notfallgepäck

Stuttgart - Die jüngsten Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern haben gezeigt: Wenn das Wasser unaufhörlich steigt, muss schnell gehandelt werden. Oftmals ist es notwendig, das eigene Zuhause innerhalb von Minuten zu verlassen, um sich rechtzeitig vor der Flut in Sicherheit zu bringen. Daher empfiehlt es sich, einen Notfallrucksack griffbereit zu haben, in dem vor allem wichtige Dokumente, Medikamente, Lebensmittel und Kleidung Platz finden. Ein Rucksack ist praktischer als ein Koffer, da dieser auf dem Rücken getragen werden kann, man so beide Hände frei hat und man mobiler ist.