Im Jugendhaus in Marbach finden homosexuelle Jugendliche Unterstützung Gegen die seelische Not des Andersseins

Manche würden sich schnell outen, manche gingen auch offen und zum Teil sogar aggressiv mit dem Thema um, „aber bei vielen gibt es nie ein offenes Gespräch“. Die seelische Not könne sich in selbstverletzendem Verhalten wie Ritzen äußern oder bis hin zu Selbstmordversuchen führen. Oft gebe es auch Diskriminierung im familiären oder freundschaftlichen Umfeld, bis hin zum Versuch einer Gehirnwäsche. „Manchmal ist auch der religiöse Hintergrund so, dass das nicht sein darf.“ Im schlimmsten Fall könne es sein, dass der jeweilige Jugendliche in Obhut genommen werden müsse und „ganz aus der Familie rausgenommen wird.“