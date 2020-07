Im Genkinger-Haus geht es an den Feinschliff Neues Museum soll im Herbst eröffnen

Marbach - Die Corona-Krise hatte und hat nach wie vor auf viele Bereiche des täglichen Lebens Auswirkungen. Betroffen war von der Pandemie unter anderem die Baubranche, weil beispielsweise Lieferengpässe bei Materialien auftraten. Das bekamen auch die Verantwortlichen vom neuen Fritz-Genkinger-Kunsthaus um Manfred Knappe zu spüren, denen das Virus den Zeitplan durcheinandergewirbelt hat. Knappe und seine Mitstreiter hatten sich eigentlich vorgenommen, das Museum im Juli zu öffnen. Doch momentan geben sich in dem Gebäude in der Altstadt die Handwerker die Klinke in die Hand, sodass es damit nichts wird. Allerdings neigen sich die Arbeiten langsam dem Ende entgegen. Und man hat nun einen neuen Einweihungstermin ins Auge gefasst: „Mitte Oktober wollen wir eröffnen“, sagte Manfred Knappe am Donnerstagnachmittag bei einem Rundgang durch das Haus mit den Stadträten vom Ausschuss für Umwelt und Technik.