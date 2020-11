Im Frühjahr Berichte: Prinz William war an Covid-19 erkrankt

Monarchie-Experte Joe Little vom britischen "Majesty"-Magazin nannte die mutmaßliche Geheimhaltung rückschrittlich in Sachen Transparenz. Allerdings hielt er den Royals zugute, dass es wohl "aus den besten Absichten" und in sehr ungewöhnlichen Zeiten geschehen sei. Die Royal-Autorin Penny Junor äußerte ebenfalls ihr Unverständnis und sagte, es hätte für das britische Volk sogar hilfreich sein können, von der Erkrankung zu erfahren - anstatt ein "in Watte gepackter, weggeschlossener Royal zu sein, der immun gegen die Krankheiten der Rest der Welt" ist.