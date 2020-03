Im Fall eines Marbacher Angeklagten ist nun auch ein psychiatrischer Gutachter eingeschaltet worden Gutachter hält Psychose für unplausibel

Das Schema aus Frustration und plötzlicher Wutattacke wiederholte sich auch in anderen Situationen. „Immer dann, wenn er etwas will und nicht bekommt, knallt es“, sagte der Gerichtspsychiater Dr. Thomas Heinrich am Mittwoch, der aus einem dicken Stapel der bis in die 2000er-Jahre zurückreichenden Akte zitierte. Auch aktuell stelle er die Justizvollzugsanstalt Heilbronn vor „sehr unübliche“ Problem und beschäftige das Personal wie noch nie ein Häftling vorher. „Aggressiv“, „verweigernd“, „achtlos“ – so beschreiben damals Gutachter das Verhalten des Jugendlichen, der 2009 das Mobiliar seiner Zelle zertrümmerte, als er keinen Tabak bekam und der Fernseher aus der Zelle genommen wurde. Oft wurde er in der Psychiatrie fixiert. Später wird berichtet, der offenbar drogenabhängige junge Mann habe versucht, sich Adern aufzuschneiden, Rasierklingen zu schlucken oder sich zu strangulieren.