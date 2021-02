Im Ersten: „Krauses Zukunft“ TV-Unikum Horst Krause kehrt zurück

Horst Krause ist ein Unikum in der deutschen Fernsehlandschaft, was man schon daran merkt, dass die Filmfigur so heißt wie ihr Schauspieler. Aufgetaucht ist dieser Landpolizist zuerst als Nebenfigur in einer „Polizeiruf 110“-Folge. Da wussten der Autor/Regisseur Bernd Böhlich und Krause selbst wohl schon, dass sie mit diesem knarzigen, so gar nicht auf smarte Außenwirkung versessenen Querschädel aus der Provinz etwas am Wickel hatten.