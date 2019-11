Im Einsatz für die EnBW Schwimmende Werkstatt für Windparks

Das Serviceschiff muss bei Wind und Wetter neben einem Turbinenturm sicher im Wasser liegen. Die Bibby setze da neue Standards, erläutert Friedrich von Storch, bei der EnBW für den Betrieb der Anlagen zuständig. „Die neu entwickelte Gangway dockt mithilfe von Sensoren und Hydraulik präzise am Fundament der Windanlage an und ermöglicht bis zu einer Wellenhöhe von 2,5 Metern einen sicheren Übergang.“ Dabei komme es aber auch auf die Art der Wellen an. Und weil die Gangway mit 1,20 Metern breiter ist als bei anderen Serviceschiffen, können die Techniker ihr Material und Werkzeug auf Europaletten mitnehmen.

Zwei Wochen an Bord – zwei Wochen frei

Die Fachleute wohnen und arbeiten jeweils zwei Wochen an Bord und haben dann zwei Wochen frei. Dafür kehren sie an Land zurück, entweder per Helikopter oder mit dem Schiff selbst, das einmal pro Monat seinen Heimathafen Emden anläuft, um Proviant zu bunkern. Ausgestattet ist die Bibby unter anderem mit Büros, Lagerräumen, Fitnessraum, Kino sowie einer Krankenstation für die Erstversorgung medizinischer Notfälle.

Nicht nur das Schiff selbst trägt dazu bei, die Kosten zu reduzieren, sondern auch die „neue Organisation der Serviceeinsätze auf See“, teilen die Betreiber mit. „Arbeiten, die sich früher über drei bis vier Tage zogen, können durch optimierte Abläufe und Standardisierung nun oft innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen werden.“ In diesem Zusammenhang verweisen der Anlagenhersteller und der Energieversorger auf den enormen technischen Fortschritt der Offshore-Windenergie innerhalb von nicht einmal 30 Jahren.

Die ersten Offshore-Windturbinen kamen im Jahr 1991 mit einer Leistung von 450 Kilowatt auf den Markt. Von 2022 an möchte Siemens-Gamesa 10-Megawatt-Turbinen liefern. Dann würde eine einzige Anlage pro Jahr so viel Strom erzeugen, wie 10 000 Haushalte verbrauchen. Und die EnBW, deren Offshore-Sparte mit 150 Mitarbeitern in Hamburg sitzt, wird voraussichtlich ab 2025 ihren Nordsee-Windpark He Dreiht mit insgesamt 900 MW bauen. „Ganz ohne staatliche Förderung“, wie Stefan Kansy betont. „Erfahrungen, die wir aus dem Betrieb mit der Bibby Wavemaster Horizon gewinnen werden, fließen in die Planungen für He Dreiht ein“, sagt er.