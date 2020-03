Im Dauerstau Hupen als Geheimsprache in Kairo

"Die (Hup-)Sprache fing an, als der Kairoer Verkehr aus dem Ruder lief", sagt Aiman Kamil der Reiseführer-Website "Culture Trip". Kamil ist bei einem Unternehmen für Einwanderungsfragen für den Fuhrpark zuständig. Kollegen brachten ihm die Codes im Straßencafé bei, Taxifahrer Saad lernte in seiner Zeit als Kleinbus-Fahrer mit der Hupe sprechen. Die Jungs in den Minibussen sind neben Taxifahrern dafür bekannt, die Signalsprache besonders gut zu beherrschen.

Wo auf der Welt am meisten gehupt wird, lässt sich schwer messen - wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es kaum. Und Mexiko-Stadt oder New York leiden genauso unter verstopften Straßen wie Istanbul, Jakarta, Manila und Moskau. Einen Spitzenplatz dürften Indiens Metropolen Mumbai und Delhi belegen: Auf den Straßen tummeln sich Rikschas, große Autos, kleine Autos, Taxis, Scooter, Hunde, Kühe - und Menschen. Ohne Hupen ist so gut wie gar kein Durchkommen.

In Mumbai nervte der Lärm die Polizei kürzlich offenbar so sehr, dass sie Dezibel-Messgeräte an Verkehrsknotenpunkten installierte und die Ampeln damit koppelte. Die Ampeln blieben länger rot, wenn mehr als 85 Dezibel gemessen wurde. Das übliche Hupen verstummte. Ein Video des Tests verbreitete sich rasch. Jetzt überlegen Behörden anderswo im Land, geduldige Fahrer mit ähnlichen Kampagnen zu belohnen.

In Deutschland rauscht der Verkehr vergleichsweise huparm dahin. Gehupt werden darf nur, wer außerhalb geschlossener Ortschaften überholt oder wer Gefahr sieht. Als Verwarngeld drohen sonst fünf oder zehn Euro. Zwar gibt es keine offiziellen Statistiken, aber auch hierzulande wird immer wieder von zunehmendem Drängeln und Hupen im Straßenverkehr berichtet. "Fahren wir immer aggressiver?", fragte der Berliner "Tagesspiegel" im vergangenen November.

Said al-Hawi rollt mit seinem Taxi in Kairos Innenstadt auf die Nilpromenade zu. Wer ihn bittet, den derben Code für "Fick deine Mutter" noch einmal zu demonstrieren, wird enttäuscht. Zu groß sei die Gefahr, dass andere Fahrer sich angegriffen fühlten. Wer diese Beleidigung wagt, sagen Kairos Fahrer, riskiert Streit auf offener Straße und sogar absichtlich verursachte Auffahrunfälle. Und dann nehmen sie doch lieber mal die Hand von der Hupe.