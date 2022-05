Im bayerischen Schönberg Supermarktleiter findet Spinne in Bananenkiste

In einem Supermarkt im bayerischen Schönberg hat der Filialleiter eine möglicherweise giftige Spinne in einer Bananenkiste entdeckt - und sie zur Beobachtung erst einmal in ein Glas gesetzt. Wie die Polizei in Deggendorf am Samstag mitteilte, gab er das Tier erst am folgenden Tag bei der Polizei zur näheren Untersuchung ab. Nach erster Einschätzung von Fachleuten handle es sich um eine brasilianische Webspinne, auch Bananenspinne genannt.