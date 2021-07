Bluesrock-Musiker ZZ-Top-Bassist Dusty Hill gestorben

Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Das Magazin „Variety“ berichtete aber, dass Gibbons und Beard in den vergangenen Wochen zum ersten Mal in einem halben Jahrhundert Bandgeschichte ohne Hill aufgetreten war. Demzufolge war Hill offiziell wegen einer Behandlung an der Hüfte ausgefallen und wurde durch Elwood Francis ersetzt.