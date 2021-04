„Lindenstraße“-Star Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot

Der zuletzt vor allem durch Reality-TV-Formate wie der Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ bekannte Schauspieler ist laut einer Polizeisprecherin am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Es sei ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet worden. Nähere Informationen konnte sie zunächst nicht geben. Der Polizeieinsatz bei Herren lief demnach am Dienstagnachmittag noch.