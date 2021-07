Gleich fünf Feuerwehren - Affalterbach, Marbach, Erdmannhausen, Ludwigsburg und Leutenbach - und eine Polizeistreife waren am Freitag ab 12.35 Uhr in einem Gewerbegebiet in Affalterbach im Einsatz. Grund war, dass eine Brandmeldeanlage im Bereich einer Werkstatt Alarm ausgelöst hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr Affalterbach war das Betriebsgebäude bereits vorsorglich geräumt. Bei der genauen Kontrolle des betroffenen Bereichs innerhalb des großflächigen Betriebsgebäudes kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz, es konnten jedoch weder Feuer noch Rauch ausfindig gemacht werden. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 13.20 Uhr beendet werden.