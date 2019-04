Ilsfeld Ursache für Fischsterben geklärt

Mittlerweile konnte geklärt werden, wie die Flüssigkeit, die am 4. April zu einem Fischsterben in der Schozach geführt hat, in das Bachbett gelangt ist. Nach den bisherigen Ermittlungen stieß nach Angaben der Polizei ein Staplerfahrer einer Spedition mit einem Zinken des von ihm benutzten Gabelstaplers gegen einen 1000 Liter fassenden Flüssigkeitscontainer. Dessen Inhalt lief aus und gelangte anschließend vom Hof der Firma über eine Entwässerungsrinne in einen Entwässerungsschacht und von diesem nach draußen ins Bachbett.