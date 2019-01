Ein Autofahrer hat gestern Abend im Bereich der Wunnensteinstraße des Abstetter Hofes einen Frontalzusammenprall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet. Gegen 21 Uhr kam ein Audi A6 mit englischer Zulassung in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Fiat zusammen. Im Fiat wurde der 62-Jährige Fahrer durch die Kollision schwer verletzt. Der Unfallverursacher stieg zunächst aus seinem Audi aus, ging jedoch nahezu augen-blicklich zu Fuß flüchtig. Den Audi hatte er sich von einem Freund geliehen, den auch dieser lediglich zu Reparaturzwecken in seiner Obhut hatte. Der Unfallverursacher wird als etwa 1,80 Meter großer Mann beschrieben, eventuell aus Osteuropa stammend. Die Strecke musste bis 23.20 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter 07134/5130 zu melden.