«Illegaler Grenzübertritt» Chinas Küstenwache stoppt Hongkonger Aktivisten

Das harte Durchgreifen der kommunistischen Führung in Hongkong überschattet die Europareise von Außenminister Wang Yi, der am Wochenende in Frankreich und am Dienstag in Berlin erwartet wird. So waren diese Woche auch zwei führende Abgeordnete der größten Oppositionspartei sowie 14 Aktivisten wegen ihrer Rolle bei den Protesten vorübergehend festgenommen worden.