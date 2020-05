Illegale Trails in Großbottwar Jagdpächter setzen auf Aufklärungsarbeit

Den Jägern geht es aber nicht nur um das Wild. Dass sie sich genau jetzt an die Öffentlichkeit wenden, habe einen ganz speziellen Grund, so Peter Ulmer: „Jetzt ist Brut- und Setzzeit im Wald und besonderer Schutz gefragt.“ In dieser sensiblen Phase haben Bodenbrüter ihr Gelege und Jungwild ist unterwegs. Und das sei nur die „sichtbare Tierwelt“, so Reinhold Häußler: „Wenn es um ein Rehkitz geht, ist jeder sensibel. Aber vom ganzen Rest spricht kaum jemand.“ Dieser „ganze Rest“, damit meinen die Jäger vor allem Waldtiere wie Salamander, Käfer, Kröten oder Molche. Denn immer wieder würden auch Biotope durchradelt. „Der Radler denkt vielleicht er fährt nur etwas Laub platt“, so Erik Müller. „Aber es hat eben auch Lurchi erwischt.“ Dass dahinter böse Absicht steckt glauben die Jagdpächter nicht: „Das geschieht sicherlich oft auch einfach aus Unwissen.“ Deshalb soll jetzt genau an diesem Punkt angesetzt werden.