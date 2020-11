Illegale Ablagerungen im Forst Wald wird zunehmend als Müllhalde missbraucht

Besonders schlimm geht es nach den Erfahrungen von Jürgen Weis an der Straße zwischen Rielingshausen und Kleinaspach zu. Hier werde praktisch rechts und links aller Zufahrten zum Wald Unrat in die Landschaft befördert, hat der Förster beobachtet. Dagmar Roth von den Grünen wollte im Gemeinderat wissen, wie man bei der Ermittlung der Täter vorgehe und wer den Abfall wieder beseitige. Um Letzteres kümmere sich die Mannschaft im Wald, aber auch die Bauhöfe der betroffenen Kommunen im Hardtwald, erwiderte Bürgermeister Thomas Winterhalter. Unterm Strich müsse dann der Steuerzahler für die Entsorgung aufkommen, stellte er fest. Was die Nachverfolgung der Müllsünder anbelangt, kann man allerdings manchmal auch auf die Unbedarftheit der Verursacher hoffen, die in der Eile oder aus Gedankenlosigkeit Spuren hinterlassen. Ganz besonders einfältig stellte sich vor einigen Jahren jemand an, der ein Kinderzimmer ausgemistet hatte und dann eine Lastwagen-Ladung Müll in einem Waldstück auf Freiberger Gemarkung abkippte, berichtet Jürgen Weis auf Nachfrage. Der Übeltäter habe dabei auch die Schulhefte des Nachwuchses entsorgt, womit die Ermittlungen zum Kinderspiel wurden. In anderen Fällen habe indes schon ein Steuerbescheid zwischen den Abfallbergen weitergeholfen, erklärte er im Gemeinderat. Bei der Ablagerung von Überbleibseln aus einer Altbausanierung auf Pleidelsheimer Scholle, von der der Förster Fotos dabei hatte, habe man einen Parkschein und einen Lieferschein mit Kundennummer entdeckt und diese Anhaltspunkte an die zuständigen Behörden weitergeleitet.