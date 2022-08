Illegal errichtet Zwei Hochhäuser in Indien gesprengt

Neu Delhi - In Indien sind zwei rund 100 Meter hohe illegal gebaute Hochhäuser in die Luft gesprengt worden. Innerhalb von etwa neun Sekunden fielen die Zwillingstürme unter dem Jubel von Zuschauern in sich zusammen, wie am Sonntagvormittag in Fernsehbildern des Senders NDTV zu sehen war.