Ikea druckt keine Kataloge mehr Mit 70 ist Schluss

200 Millionen Ikea-Kataloge in 50 Ländern – in einem Jahr

So wundert es nicht wirklich, dass der Konzern beschlossen hat, den Ikea-Katalog nach 70 Jahren einzustellen. Das Kundenverhalten und der Medienkonsum hätten sich zuletzt gewandelt und der Katalog sei immer weniger genutzt worden, teilte der schwedische Möbelriese am Montag mit. Im auflagenstärksten Jahr 2016 waren 200 Millionen Exemplare des Katalogs in 32 Sprachen in über 50 Ländern verteilt worden.