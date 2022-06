Von Ende Oktober an sind also Warnstreiks möglich. Es ist durchaus üblich, dass Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern von Warnstreiks flankiert werden. Aber wann es dann eine Einigung gibt und in der Folge eine wie auch immer geartete Lohnerhöhung, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die Termine für etwaige Erhöhungen stehen nämlich in den letztlich ausgehandelten Verträgen.