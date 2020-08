„If I Had a Hammer“-Sänger tot Trini Lopez an Covid-19 gestorben

Die Single „If I Had a Hammer“ wurde weltweit vier Millionen Mal verkauft; der Titel wurde 1963 auch auf der Langspielplatte „Trini Lopez at PJ’s“ veröffentlicht – es wurde Lopez’ erfolgreichstes Album mit Platz zwei in den US-Top 200. Bis 1968 konnte sich Lopez mit insgesamt 13 Titeln in den US-amerikanischen Hitlisten platzieren. Auch die Charts in Großbritannien und Deutschland verzeichneten mehrere Trini-Lopez-Titel. Seine große Popularität in Deutschland veranlasste das deutsche Label Ariola, 1965 auch zwei deutschsprachige Singles herauszubringen, etwa den Song „Lebe wohl, Daisy Girl“. Lopez nahm Dutzende Alben auf, hatte Gigs in Las Vegas und ging weltweit auf Tour.