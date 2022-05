Ideensammlung für Marbach Der größte Wunsch: Die Belebung der Innenstadt

Rund ein Jahr ist es her, dass der Treffpunkt Q per Postkarte eine Bürgerbefragung begonnen hat. Q steht für Quartier, und genau darum ging es auch: Um Wünsche für das Marbacher Quartier Stadtkern. Beim Tag der Nachbarn, den Hans- Jürgen Stritter von der Arbeiterwohlfahrt AWO zusammen mit zahlreichen Ehrenamtsgruppierungen der Schillerstadt am Freitagnachmittag auf die Beine gestellt hat, wurden einige der insgesamt 363 Rückmeldungen präsentiert. Ganz vornedran: der Wunsch nach einer Belebung der Innenstadt. Das wünschen sich fast 50 Prozent der Befragten. An zweiter Stelle folgt freies Wifi, an dritter ein Raum für Begegnung. Jeder Dritte würde eine autofreie Innenstadt begrüßen.