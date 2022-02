Idee für Rielingshausen Wunsch nach Apotheke im Ort

Mehrere Faktoren sind entscheidend

Letztendlich, das macht auch Frank Eickmann vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg deutlich, müsse jeder Fall gesondert analysiert werden. Insofern kann der Pressesprecher auch nicht abschließend bewerten, ob Rielingshausen überhaupt eine Chance auf die Ansiedlung einer Apotheke hätte oder nicht. Einige Faustregeln gebe es aber schon. So sollte im Schnitt auf Deutschland bezogen eine Apotheke aus einem Reservoir von rund 4500 Einwohner schöpfen können. „Da liegt Rielingshausen deutlich darunter. Das alleine ist aber nicht ausschlaggebend“, erklärt Eickmann.

Ein weiterer Faktor sei, wie auch Sammy Dadour schon hervorhob, die Ärztestruktur. Schließlich generiere eine Apotheke in aller Regel mehr als 80 Prozent ihres Umsatzes über verschreibungspflichtige Arzneimittel. Was zugleich bedeutet, dass es nicht reicht, wenn die Rezepte in einer Praxis vor Ort ausgestellt werden. Die Kunden müssten diese auch in der lokalen Apotheke einlösen und nicht etwa in der Nähe einer auswärtigen Arbeitstelle, sagt Eickmann. Wichtig sei zudem, welche Perspektive eine Gemeinde habe, ob sie wachse, ob die vorhandenen Mediziner auf Sicht bleiben oder sogar neue hinzustoßen. Und dann gehe es auch um Dinge, die fürs Privatleben eines potenziellen Betreibers ausschlaggebend sein könnten wie die Beschaffenheit der Schullandschaft.

Klare Faustformel

Frank Eickmann weist zudem auf eine Entwicklung hin, die für kleinere Kommunen wenig verheißungsvoll klingen dürfte. Ärzte ziehe es zunehmend in Mittelzentren und Ballungsgebiete, wohin ihnen die Apotheken folgten. „Denn wo kein Arzt, da keine Apotheke“, erinnert er an eine Faustformel. Und noch etwas bahnt sich an, dass für kleinere Ortschaften eher nachteilig sein dürfte: das digitale Rezept. Dieses könne elektronisch an eine Apotheke übermittelt werden, die das Medikament anschließend ausliefere, erläutert Eickmann. Bei diesem Modell ist es dann quasi zweitrangig, ob die Apotheke direkt vor Ort ansässig ist. „Das heißt aber nicht, dass sich in kleineren Orten keine Apotheke mehr ansiedelt“, betont der Pressesprecher. Wer Interesse habe, würde allerdings zunächst die Parameter genau untersuchen und dann eine Entscheidung treffen.

Die Lage in Steinheim

Kein Thema

Während in Rielingshausen in den vergangenen Jahren schon verschiedentlich der Ruf nach einer Apotheke laut wurde, sei das in Kleinbottwar und Höpfigheim seines Wissens nach „noch kein kommunalpolitisches Thema“, erklärt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter.

Wirtschaftlichkeit

Der Rathauschef glaubt auch nicht so recht daran, dass sich ein Arzneikundler in den Stadtteilen ansiedeln würde – selbst wenn speziell Kleinbottwar durch das Neubaugebiet Scheibenäcker in den nächsten Jahren gehörig wachsen dürfte. „Aus meiner Sicht ist eine Apotheke in unseren beiden Ortschaften nicht wirtschaftlich zu betreiben“, erklärt er.