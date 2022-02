Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Linda Nobat muss das Dschungelcamp verlassen

Eine zweite Chance gab es diesmal für eine luftige Dschungelprüfung, die an Tag fünf wegen starken Windes abgesagt worden war. Bei der Prüfung „Stars am Abgrund“ galt es, von einem Trampolin aus in ein Netz zu springen, das über dem Blyde River Canyon aufgespannt war. Eric Stehfest (32), der am Sonntag seine erste Dschungelprüfung verweigerte, wählte sich diesmal selbst für die Aufgabe.