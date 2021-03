ICE zwischen Frankfurt und Köln Sabotage auf Bahnstrecke – Mann zu Haftstrafe verurteilt

Die Katastrophe wurde verhindert

Jeweils mitten in der Nacht war dort für jeweils vier Stunden Ruhe auf den Gleisen. Der Mann mietete sich in einem Hotel in der Nähe unter falschem Namen ein und nutzte die nächtliche Ruhe, um am Gleis mit einem großen Vierkantschlüssel insgesamt 254 Schrauben zu lösen, was laut Richter „erschreckend einfach war“. Wie viele Nächte er dafür insgesamt brauchte, blieb in dem Prozess unklar. Es können höchstens vier gewesen sein. Die Konsequenzen seines Tuns waren ihm laut Richter dabei völlig klar.