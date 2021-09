Elektrische E-Klasse Daimler zielt mit dem EQE voll auf China

München - Das Auto ist eine Kampfansage. Als Daimler-Chef Ola Källenius auf der IAA in München den EQE, die vollelektrische E-Klasse, erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert, nimmt er den Namen seines schärfsten Konkurrenten im Bereich der E-Mobilität nicht in den Mund. Doch klar ist, wen er meint, wenn er über die Reichweite von 660 Kilometern spricht, die der EQE mit einer Akkuladung fährt, und die „Benchmark“ erwähnt, an der sich „die wichtigsten Wettbewerber“ messen lassen müssen. Mit dem EQE ist die Autowelt aus Sicht der Stuttgarter wieder in Ordnung. Tesla soll sich künftig nach der Marke mit dem Stern orientieren – nicht mehr umgekehrt.