IAA in München Daimler greift mit neuem EQE Tesla an

München - Daimler-Chef Ola Källenius hat kurz vor Beginn der Automobil-Ausstellung IAA in München die vollelektrische E-Klasse, den neuen EQE, vorgestellt. Dabei gab er am Sonntagabend ein starkes Bekenntnis zur Dekarbonisierung ab: „Wir glauben, dass dieser fundamentale Wandel hin zur Elektromobilität der richtige Weg in eine gute Zukunft für unser Unternehmen, unsere Kunden und unseren Planeten ist.“