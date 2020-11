«I Owe It All To You» Shirley Bassey: Abschied der Grande Dame des Pop?

Dramatisch schmettert die 83-Jährige "Who Wants To Live Forever" von Queen. Den Klassiker "Always On My Mind", mit dem schon Elvis Presley und die Pet Shop Boys großen Erfolg hatten, singt Bassey mit einer fast ansteckenden Melancholie. Dazwischen gibt's auch mal eine lässig swingende Big-Band-Nummer wie "Look But Don't Touch". Während der Aufnahmen habe sie nicht aufhören können zu tanzen, so die mehrfache Großmutter und Urgroßmutter. "Wir hatten unsere eigene kleine Party im Studio."