«I’m Your Huckleberry» Val Kilmer bringt seine Memoiren heraus

Kilmer, der durch Filme wie "Top Gun" (1986), "The Doors" (1991) und "Batman Forever" (1995) berühmt wurde, kehrt im Dezember mit der Actionfilm-Fortsetzung "Top Gun: Maverick" in die Kinos zurück. Er schwärmte am Dienstag von den Dreharbeiten mit Tom Cruise. In den Pausen am Filmset hätten sie beide wie in alten Highschool-Zeiten herumgealbert, erzählte Kilmer. Der Dreh sei für ihn sehr emotional gewesen.