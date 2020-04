Hygieneplan auf dem Tisch Familienministerin Giffey wirbt für teilweise Kita-Öffnung

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Montag an, dass Eltern für die kommenden drei Monate keine Gebühren für Kindergarten oder Kitas zahlen müssen, wenn diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Er finde, dass eine staatlich verordnete Schließung nicht zu einer finanziellen Belastung der Eltern führen dürfe, argumentierte Söder.

In anderen Bundesländern gibt es entsprechende Regelungen bereits: So hat etwa Brandenburg bis Ende April die Beiträge für die Eltern ausgesetzt, die keine Notbetreuung in Kita, Krippe und Hort in Anspruch nehmen.

Auch in Nordrhein-Westfalen hatten sich Landesregierung und kommunalen Spitzenverbände bereits darauf geeinigt, Elternbeiträge in Kitas, Tagespflege und offenem Ganztag für April auszusetzen. Weitere beitragsfreie Kita-Monate sollen vorerst nicht garantiert werden. "Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen, die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP).

In vielen anderen Bundesländern sind Kitas ohnehin komplett oder teilweise beitragsfrei. So ist der Kita-Besuch etwa in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kostenlos. In Niedersachsen, Hessen und Bremen gilt die Beitragsfreiheit für Kita-Kinder ab drei Jahren. In wieder anderen Ländern werden Kinder in ihrem letzten Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei betreut.