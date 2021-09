Hygieneartikel Start-Ups setzen auf nachhaltige Periodenprodukte

Mit Periodenslips, Softtampons und Menstruationstassen sagen sie den etablierten Unternehmen den Kampf an. Ihre Botschaft: Wer menstruiert, soll sich wohlfühlen - und selbst über den Umgang damit entscheiden. Eine der Gründerinnen ist Julia Rittereiser. "Ich hab selbst wahnsinnig Periodenschmerzen und war immer auf der Suche nach einer Lösung, die meine Periode komfortabler und angenehmer gestaltet", sagt sie. "Gleichzeitig wollte ich was haben, was nicht so viel Müll produziert."