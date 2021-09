HWA in Affalterbach Rennsport-Schmiede baut Wohnmobil

Auf großer Fahrt wird die Reichweite lediglich durch das Tankvolumen begrenzt. Die geforderten 600 Kilometer sind für den Knaus-Prototypen also kein Problem. Am Urlaubsort angekommen, reicht der vorrätige Strom aus der Batterie rund fünf Tage lang für einen autarken Betrieb von Kühlschrank, Herd und Co. Ist der Stromvorrat aufgebraucht, reicht es, den Motor für etwas mehr als 30 Minuten laufen zu lassen, um die Batterie wieder komplett zu laden. Natürlich geht das auch über eine klassische Ladestation.

Der Stresstest steht auf dem Silvrettapass bevor

Einen selbst definierten Stresstest haben die HWA-Ingenieure und ihr Range-Extender-Gefährt noch vor sich: Die Fahrt über die 63,9 Kilometer lange Silvretta-Hochalpenstraße vom Paznauntal in Tirol zum Montafon im Vorarlberg. „Es gilt, diese steile Strecke komplett mit der Energie aus der Batterie, ohne laufenden Verbrennermotor, zu bewältigen“, erzählt der HWA-Projektleiter Michael Bernard. Läuft alles nach Plan, muss der Motor auch nach der Passhöhe auf dem Weg ins Tal nicht eingeschaltet werden. Denn während der sogenannten Rekuperationsphase wird die Energie des bergabrollenden Fahrzeugs genutzt, um den Generator anzutreiben und so die weitestgehend leere Batterie wieder zu laden.

Die komplexe Technik fällt ins Gewicht, was durchaus wörtlich zu nehmen ist. Allein die Batterie wiegt mehr als 200 Kilogramm. Auch für dieses Problem haben sich die HWA-Entwickler etwas einfallen lassen. Ein spezieller Wandler macht aus den 400 Volt der Batterie 230 Volt und ermöglicht es so, dass im Knaus-E-Wohnmobil nicht nur elektrisch gekocht, sondern auch geheizt und Warmwasser aufbereitet werden kann. Die Installation einer schweren Gasanlage ist somit hinfällig.

Campingplätze und E-Technologie

Das Aufladen

von E-Fahrzeugen ist an vielen Campingplätzen in Baden-Württemberg schon möglich, sagt Kurt Bonath, Landesvorsitzender des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) in Baden-Württemberg mit 138 Plätzen im Ländle. Von ihnen seien die Hälfte mit drei bis fünf Sternen klassifiziert. Damit gehe eine Stromabsicherung von 16 Ampere einher. „Zwar kommen die meisten mit ihrem Caravan mit einem Verbrennermotor, doch es sind schon viele E-Autos unterwegs.“ Die Campingplätze seien innovativ und sicher schneller vorbereitet als andere potenzielle Ladestellen.

Zunahme von Plätzen

Der Camping-Urlaub sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt Knaus-Tabbert-Sprecher Stefan Diehl. „Jede zweite Anfrage ist von Menschen unter 40 Jahren.“ Er rechne damit, dass die Zahl der Campingplätze in Deutschland steige – und damit auch die Möglichkeiten, die mit 230-Volt-Haushaltsstrom ausgestatteten E-Wohnmobile schnell aufzuladen. „Bei uns in Niederbayern wird jetzt ein Acht-Loch-Golfplatz zum Campingplatz umgebaut – das ist der richtige Weg.“