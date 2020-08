Hurrikansaison Sturm "Laura" bedroht US-Golfküste - "Marco" abgeschwächt

"Laura" zog bereits durch die Karibik. Dabei kamen neun Menschen in Haiti und vier in der Dominikanischen Republik ums Leben. Auf Kuba waren 200.000 Einwohner von Evakuierungen betroffen. Es wurde erwartet, dass "Laura" am Dienstag über dem Golf von Mexiko zu einem Hurrikan der Stärke drei werden könnte. In Louisiana werden voraussichtlich die Auswirkungen am Mittwoch zu spüren sein, also kurz nachdem die Folgen von "Marco" nachlassen dürften, sagte der Meteorologe vom Nationalen Wetterdienst, Benjamin Schott, dem Sender CNN. "Laura" könnte am Mittwoch aufs Festland treffen. Auch Teile von Texas könnten betroffen sein.