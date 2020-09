Hurrikan in den USA „Sally“ trifft auf US-Golfküste – starke Winde und Überschwemmungen

„Sally“ bereits der achte Sturm

Tropische Orkane werden im westlichen Atlantik und im östlichen Pazifik Hurrikans genannt. Im Atlantik könnte die diesjährige Hurrikansaison, die von Juni bis November dauert, nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA eine der heftigsten überhaupt werden.

„Sally“ sei bereits der achte Sturm, der in dieser Saison auf das US-Festland traf und stark genug war, um einen Namen zu erhalten, schrieb der Meteorologe an der Colorado State University, Philip Klotzbach, auf Twitter. So viele seien es bis zum 16. September bislang in keiner Saison gewesen.

Über dem Atlantik bewegen sich derzeit die Hurrikans „Paulette“ und „Teddy“. Während sich „Paulette“ abschwächen sollte, dürfte sich „Teddy“ den Prognosen zufolge zu einem Hurrikan der Stärke vier von fünf auswachsen. Da er sich nicht in Küstennähe bewegte, bestanden zunächst keine Warnungen.