Hurrikan Ida Mehrere Tote durch Überschwemmungen in New York

New York - Mindestens sieben Menschen sind Polizeiangaben zufolge bei den schweren Überschwemmungen in New York ums Leben gekommen. Die verheerenden Überschwemmungen wurden vom Wirbelsturm „Ida“ ausgelöst, der seit einigen Tagen die US-Küste heimsucht. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem „historischen Unwetter“. Für die Metropole sowie den gesamten Bundesstaat New York wurde der Notstand ausgerufen.